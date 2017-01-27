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Офис Ципраса назвал независимым решение суда по турецким военным

Международная панорама
27 января, 19:13 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 27, января. /ТАСС
Власти Греции заявили о невозможности экстрадиции турецких военных на родину
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Алексис Ципрас

Алексис Ципрас

© AP Photo/Markus Schreiber

АФИНЫ, 27 января. /ТАСС/. Греческие власти не поддерживают участников попытки переворота в Турции, однако не собираются оказывать давление на суд, который отклонил запрос Анкары на экстрадицию восьми военных, сбежавших в Грецию после провала путча. Об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии греческого премьер-министра Алексиса Ципраса.

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"Греция - это правовое государство, - цитирует заявление премьерской пресс-службы агентство France Presse (AFP). - Независимое греческое правосудие является единственным органом, в компетенцию которого входят подобные решения".

"Вне зависимости от (предполагаемой) причастности (турецких военных), их экстрадиция невозможна, поскольку их права могут быть нарушены (в Турции)", - отмечается в заявлении. При этом канцелярия Ципраса напоминает о том, что Афины "с самого начала категорически осудили попытку госпереворота" и "поддержали демократически избранное правительство". "Ответственные за путч не являются желанными гостями в нашей стране", - заключает пресс-служба.

26 января Верховный суд Греции отказал в выдаче восьмерых турецких офицеров, которые прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля после провала попытки переворота. Все они отрицают свою причастность к путчу. Каждый из них был осужден на два месяца тюремного заключения за незаконное проникновение в страну, хотя суд впоследствии изменил приговор на условный с отсрочкой на три года.

В ответ на решение Верховного суда глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что "Греция стала на одну сторону с путчистами", и не исключил варианта разрыва соглашения о реадмисии беженцев. В то же время министерство юстиции Турции направило 27 января второй запрос на экстрадицию сбежавших военнослужащих.

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