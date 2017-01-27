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Руководство комплекса "Бухенвальд" запретило правому политику посещать мемориал

Международная панорама
27 января, 19:30 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Политик планировал поучаствовать в мероприятии памяти жертв национал-социализма
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БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Руководство памятного комплекса "Бухенвальд", расположенного на месте бывшего одноименного концлагеря, запретило члену немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорну Хекке посещать мемориал. Как сообщило агентство DPA, при въезде на территорию центра политика остановил один из сотрудников и вручил ему решение администрации о запрете.

Хекке, глава отделения АдГ в федеральной земле Тюрингия, планировал принять участие в мероприятии памяти жертв национал-социализма. Ему пришлось отказаться от этой идеи и покинуть комплекс.

Ранее Хекке назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора". Выступая на встрече со сторонниками партии в Дрездене, он заявил, что немцы - "единственный народ в мире, который насадил памятник позора в сердце собственной столицы". "До сих пор наше моральное состояние соответствует расположению духа полностью побежденного народа", - добавил Хекке. Его высказывания вызвали в Германии бурную реакцию.

В период с 1937 года по 1945 год через концлагерь Бухенвальд прошли около 250 тыс. чел. со всей Европы, из них более 56 тыс. были убиты, погибли от голода и лишений, были замучены в результате жестоких медицинских экспериментов нацистов. Всего выжили около 21 тыс. узников.

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