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ПРЕТОРИЯ, 27 января. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Неоднократно переносившиеся выборы президента Сомали назначены на 8 февраля. Соответствующее заявление избирательной комиссии африканской страны приводит телеканал Al Jazeera.
Регистрация кандидатов завершится 29 января. Действующий глава государства 61-летний Хасан Шейх Мохамуд намерен добиваться переизбрания. На должность претендуют около десяти кандидатов, включая 52-летнего экс-президента Шарифа Шейха Ахмеда, 56-летнего премьер-министра Омара Абдирашида Али Шармарке и 55-летнего экс-главу правительства Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.
В Сомали президента выбирают депутаты парламента, за них же голосуют 14 тыс. делегатов от различных кланов. В январе завершилось формирование обеих палат парламента и избраны их председатели. Нижнюю палату возглавил Мохамед Усман Джавари, а верхнюю - Абди Хаши Абдулахи.