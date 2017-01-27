СМИ: Клинтон получила на выборах более 800 тысяч нелегальных голосов

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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Кандидат Демократической партии США в президенты страны на недавних всеобщих выборах Хиллари Клинтон получила на них поддержку более 800 тыс. человек, которые не являются гражданами США и соответственно не имели права участвовать в голосовании. Как сообщила газета The Washington Times, такую оценку обнародовал политолог из вирджинского университета "Олд Доминион" Джесси Ричман, специально изучавший вместе с коллегами данный вопрос.
Авторы публикации подчеркивают, что вывод ученых "подкрепляет доводы" президента США Дональда Трампа о мошеннических махинациях на выборах, хотя и "далеко не соответствует" количественным оценкам, которые приводил глава государства. Трамп ранее утверждал, что незаконно поданных голосов на выборах было до 5 млн, и обещал провести расследование по данному вопросу.
Общая численность лиц, проживающих в США без гражданства, оценивается примерно в 20 млн чел. На основании социологических исследований, проведенных целым консорциумом университетов, Ричман утверждает, что примерно 6,4% этих людей голосовали на выборах в ноябре 2016 года. При этом он исходит из того, что подавляющее большинство нелегальных голосов - 81% - были поданы за Клинтон. Получается, что общая прибавка в голосах для Клинтон должна была составить свыше 834 тыс.
Как подчеркивается в публикации, это точно улучшило конечные показатели кандидата демократов, а возможно, и помогло ей победить в одном из штатов страны. В общей сложности в масштабах страны Клинтон набрала примерно на 2,8 млн голосов больше, чем Трамп. Ричман исключает возможность того, что все эти "лишние" голоса были нелегальными.
Для исхода политической борьбы в США превосходство по общим масштабам поддержки практического значения не имеет. На всеобщих выборах кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.