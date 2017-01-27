WP: администрация Трампа проведет полную сверку списков избирателей в США

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Новая администрация США намерена тщательно перепроверить списки избирателей по всей стране. Вице-президент США Майкл Пенс подтвердил это на днях на закрытой встрече с законодателями-республиканцами в Филадельфии (штат Пенсильвания). Газета The Washington Post опубликовала часть его высказываний со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аудиозапись.

"Могу вам сказать, что, как я ожидаю, наша администрация начнет полную сверку списков избирателей в стране, а также оценку общей надежности нашей избирательной системы", - сказал Пенс.

Новый президент США считает, что на них имели место мошеннические махинации, связанные, в частности, с допуском к голосованию нелегальных иммигрантов, регистрацией одних и тех же людей в разных местах и т.п. Трамп публично утверждал, что незаконно поданных голосов на выборах было "до 5 млн" и обещал провести "крупное расследование" по данному вопросу.

27 января другая столичная американская газета - The Washington Times - сообщила о новом исследовании политолога из вирджинского университета "Олд Доминион" Джесси Ричмана, согласно которому Клинтон получила на выборах поддержку более 800 тыс. человек, которые не являются гражданами США и, соответственно, не имели права участвовать в голосовании. В публикации подчеркивалось, что вывод ученого "подкрепляет доводы" президента Трампа, хотя и "далеко не соответствует" количественным оценкам, которые приводил глава государства.

Общая численность лиц, проживающих в США без гражданства, оценивается примерно в 20 млн чел. На основании социологических исследований, проведенных целым консорциумом университетов, Ричман утверждает, что примерно 6,4% этих людей голосовали на выборах в ноябре 2016 года. При этом он исходит из того, что подавляющее большинство нелегальных голосов - 81% - были поданы за Клинтон. Получается, что общая прибавка в голосах для Клинтон должна была составить свыше 834 тыс., и, как подчеркивается в публикации, это точно улучшило конечные показатели кандидата демократов, а возможно, и помогло ей победить в одном из штатов страны.

В общей сложности в масштабах страны Клинтон набрала примерно на 2,8 млн голосов больше, чем Трамп. Ричман исключает возможность того, что все эти "лишние" голоса были нелегальными. Для исхода политической борьбы в США превосходство по общим масштабам поддержки практического значения не имеет, на всеобщих выборах кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было и 270.