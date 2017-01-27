Мэй: санкции против РФ должны быть сохранены до полного выполнения минских соглашений

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что санкции против России должны быть сохранены до полного выполнения минских соглашений. Об этом она заявила в пятницу по завершении переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Учитывая, что Великобритания озабочена вопросом санкций в отношении России из-за ее активности на Украине, мы всегда ясно говорили, что мы хотим, чтобы Минские договоренности были применены в полном объеме", - сказала она.

"Мы считаем, что санкции должны быть сохранены до того, как Минские договоренности будут полностью выполнены. И мы будем продолжать выступать за это в рамках ЕС", - подчеркнула Мэй.

Британский премьер заявила также, что тема России будет обсуждаться с президентом США позже в ходе переговоров.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве посредника. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что "РФ не может реализовать минские договоренности, ибо в Минских договоренностях об этом не идет речь".

При этом представитель Кремля отмечал, что Москва "с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализации Минских договоренностей".

Мэй стала первым иностранным лидером, которая провела встречу с Трампом, занявшим высший административный пост Соединенных Штатов 20 января.