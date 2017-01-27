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Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано

Международная панорама
27 января, 21:31 дата обновления: 27 января, 22:04 UTC+3
Американский президент также сказал, что пока не знает, какие будут у Вашингтона отношения с Москвой
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Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© REUTERS/Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что пока еще рано говорить об отмене санкций, введенных в отношении России.

"Пока рано говорить об этом", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "В идеале, мы хотим иметь прекрасные отношения со всеми странами. Не факт, что так и будет. К сожалению, этого вряд ли удастся добиться со многими странами", - добавил американский лидер.

"Но если мы будем иметь отличные отношения с Россией и с Китаем, со всеми странами - я это полностью поддерживаю", - отметил Трамп.

Отношения двух стран и борьба с ИГ

Также американский президент сказал, что он пока не знает, какие будут отношения с США и России - "хорошие, плохие или никакие".  По его словам, это относится и к его будущим отношениям с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп также вновь заявил о своей готовности сотрудничать с Россией в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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"По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое, - сказал президент США. - Я этого джентльмена пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим".

"Я буду представлять американский народ, - отметил хозяин Белого дома. - Очень решительно и напористо. И если у нас сложатся отличные отношения с Россией и другими странами, если мы вместе станем громить ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС), <...> то я буду считать, что это хорошо, а не плохо".

Трамп предупредил, что только со временем сможет пояснить, как складываются отношения. По его словам, у него часто бывало так, что люди, с которыми он собирался поладить, в конечном счете ему не нравились, и наоборот, когда он на многое не рассчитывал, а "отношения складывались великолепно".

"В таких вещах никогда нельзя заранее сказать", - добавил он, обратившись за подтверждением к своей гостье, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Что говорили о снятии санкций

Ранее в пятницу советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что отмена американских санкций против России рассматривается.

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Fox: советник Трампа заявила о рассмотрении вопроса отмены санкций США против РФ

Новый президент США неоднократно заявлял, что настроен на нормализацию отношений с РФ. В четверг он вновь подтвердил это в интервью каналу Fox News. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что пока ничего не знает о намерении Трампа о снять ограничительные меры.

Администрация Барака Обамы ввела антироссийские санкции под рядом предлогов: от событий в Сирии и на Украине до ситуации в сфере защиты прав человека в самой РФ, а также приписываемых Москве кибератак на политические институты США перед недавними выборами.

Как правило, суть санкций заключается в формальном замораживании в США активов физлиц и организаций, попавших в черные списки, а также во введении запрета для американских граждан на деловые контакты с ними. Также в отношении физических лиц используются визовые ограничения, а в отношении компаний - ограничения на ведение бизнеса с Соединенными Штатами, в том числе на получение финансирования, лицензий и т. п.

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Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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Санкции в отношении России
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