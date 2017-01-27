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Канцелярия Асада опровергла слухи о состоянии его здоровья

Международная панорама
27 января, 23:05 дата обновления: 27 января, 23:37 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Отмечается, что Дамаску "хорошо известны стороны и СМИ", которые стали источниками слухов о состоянии здоровья сирийского президента
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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© EPA/SANA HANDOUT

БЕЙРУТ, 27 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад "полностью здоров и выполняет свои обязанности в обычном режиме". Об этом говорится в заявлении канцелярии главы сирийского государства, переданном агентством SANA. В нем категорически опровергаются "все слухи и сообщения, касающиеся самочувствия сирийского лидера".

"Народ Сирии обладает иммунитетом по отношению к этим лживым измышлениям, которые распространяются с самого начала войны до сегодняшнего дня, - указывается в документе. - Эта ложь, существующая только в воображении и преследующая цель поднять упавший моральный дух (враждебных сил), не может вызывать ничего, кроме презрения и насмешек".

Как подчеркивает канцелярия президента САР, "стороны и СМИ, которые являются источником этих слухов, хорошо известны, как и те, кто их финансирует и направляет". "Нет ничего удивительного в том, что вымыслы (о состоянии здоровья Асада) совпали по времени с важными изменениями на фронте и политическими событиями, происшедшими вопреки планам, которые вынашивали в отношении Сирии ее противники все эти годы", - указывается в заявлении.

Телестанция Al Arabiya, занимающая враждебную позицию по отношению к Дамаску, передала 28 ноября 2016 года фальшивку, которую, как выяснилось, разместили на сирийских правительственных сайтах хакеры. В ней сообщалось о якобы имевшем место случае отравления президента Башара Асада. Авторы фальшивки утверждали, что в пищу сирийскому лидеру был подложен яд, в результате его здоровье якобы оказалось под угрозой.

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Асад, Башар Хафез
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