СМИ: США намерены принимать на свою территорию христианских беженцев из Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Новая администрация США намерена оказывать помощь христианам в Сирии и предоставлять им право на въезд в Соединенные Штаты в качестве беженцев в приоритетном порядке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телекомпании CBN.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли его администрация рассматривать запросы сирийских христиан на въезд в США в качестве вынужденных переселенцев в первую очередь, Трамп ответил утвердительно.

По словам главы Белого дома, с христианами в Сирии "ужасно обращаются". Как он утверждал, при предыдущей администрации христианам из этой ближневосточной страны "было почти невозможно" получить статус беженца в США, в отличие от мусульман.

"И я считаю, что это было очень нечестно, - сказал новый американский лидер. - Так что мы им поможем".

В четверг Трамп подтвердил, что намерен ввести чрезвычайно тщательные проверки в отношении людей, прибывающих в США из государств, где активно действуют террористы, однако запрета на въезд для всех мусульман, по его словам, не будет.

"Нет, это не запрет для мусульман", - сказал Трамп в интервью Fox News. Как он отметил, проверки будут проводиться в отношении тех, кто приезжает из "стран, где имеет место страшный террор".

"Некоторые страны мы исключим, но для остальных проверки будут очень жесткими. Въехать (в США - прим. ТАСС) будет очень сложно, сейчас это очень легко", - пояснил президент, отказавшись уточнить, о каких именно государствах идет речь.