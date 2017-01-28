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Порт города Палм-Бич отказался от подписания соглашения с Кубой

Международная панорама
28 января, 0:54 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Игорь Покутний
Такое решение принято из-за угроз губернатора штата Флорида Рика Скотта "ограничить государственные ресурсы для портов, которые ведут дела" с Кубой
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ГАВАНА, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Руководство порта города Палм-Бич штата Флорида отменило намечавшееся на пятницу подписание меморандума о взаимопонимании с делегацией Кубы. Как сообщило агентство Prensa Latina, решение принято из-за угроз губернатора-республиканца этого штата Рика Скотта "ограничить государственные ресурсы для портов, которые ведут дела" с соседней страной.

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Накануне от подписания подобного соглашения отказалось и руководство порта Эверглейдс города Форт-Лодердейл.

Несмотря на отмену подписания документа, портовые власти Палм-Бич приветствуют делегацию острова и, по их словам, нацелены на "изучение возможностей расширения торговли", "экономического развития и создания рабочих мест".

До посещения Флориды кубинская делегация, которая до 3 февраля находится с визитом в Соединенных Штатах, уже посетила Техас и Луизиану, а в ближайшие дни планируют отправиться в Вирджинию и американскую столицу.

Гавана и Вашингтон восстановили дипломатические отношения в июле 2015 года и в последние месяцы подписали десятки соглашений и меморандумов в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Тем не менее, руководители Кубы считают, что главным препятствием на пути нормализации двухсторонних связей остается экономическая, торговая и финансовая блокада США в отношении острова, которая продолжается уже больше полувека.

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