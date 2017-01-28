СМИ: спикер Конгресса США поддержал закрепление антироссийских санкций на уровне закона

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан поддерживает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в отношении России экс-президентом Бараком Обамой.

"Я думаю, что эти изменения назрели. На мой взгляд, Обама слишком поздно их ввел, так что они должны остаться в силе", - сказал он в пятницу в интервью изданию Politico.

Райана просили прокомментировать заявления влиятельного сенатора-республиканца Джона Маккейна о том, что президент США Дональд Трамп должен положить конец спекуляциям о снятии антироссийских санкций.

"Если он этого не сделает, я буду работать со своими коллегами над приданием статуса закона санкциям, действующим в отношении РФ", - утверждал законодатель.

Против снятия санкций выступает и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, однако своего мнения по поводу их законодательного закрепления он не высказывал. Позиция Макконнелла по данному вопросу имеет принципиальное значение, так как он формирует повестку заседаний верхней палаты Конгресса США.