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СМИ: Трамп допустил введение тарифа 20% на импорт из Мексики на покрытие расходов на стену

Международная панорама
28 января, 0:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Президент США заявил телеканалу, что может это сделать, если захочет
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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация США рассматривает возможность введения тарифа в 20% на импорт товаров и услуг из Мексики в целях компенсации расходов на строительство стены на границе между двумя государствами. Об этом сообщил в пятницу, 27 января, телеканалу CBN президент Дональд Трамп.

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"Такая опция определенно есть. Я могу это сделать, я могу, если захочу", - предупредил Трамп. "На самом деле, мы очень хорошо ладим с правительством Мексики, но посмотрим, что будет дальше", - добавил глава государства.

Он подтвердил, что ранее в пятницу провел телефонный разговор с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, который отменил свой визит в США из-за планов американской администрации возвести стену на южной границе за счет Мехико. "У меня только что состоялась беседа с властями Мексики, вернее с самим президентом. Он хороший человек, и мы посмотрим, что станется дальше. Посмотрим, что произойдет дальше", - повторил Трамп, охарактеризовав разговор с коллегой как "очень теплый".

Глава государства допустил, что отчасти введение тарифа на импорт мексиканских товаров и услуг ляжет на плечи американских потребителей, и признал, что данный фактор он считает естественным. "Я думаю, что частично это может создать трудности, но одновременно будет способствовать занятости. Я не против подобных вещей, однако может произойти нечто, имеющее более положительный эффект для Мексики и Соединенных Штатов", - заключил он.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом". Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены/

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