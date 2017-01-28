Трамп подписал указы по ужесточению проверок беженцев и реорганизации ВС

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ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. США вводят жесткие меры контроля в отношении мигрантов, чтобы исключить проникновение в страну радикальных исламистов. Об этом заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Пентагоне во время официальной церемонии приведения к присяге нового министра обороны Джеймса Мэттиса.
"Я ввожу новые меры (контроля в отношении прибывающих в США мигрантов - прим. ТАСС) для того, чтобы в США не проникали радикальные исламисты, они нам не нужны", - подчеркнул он. После церемонии приведения к присяге нового главы Пентагона Трамп в присутствии Мэттиса и вице-президента США Майкла Пенса подписал соответствующий указ.
Он стал третьим за неделю документом, касающимся ужесточения иммиграционной политики. В среду главой государства были подписаны два указа, направленных на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля.
Первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", он затронет проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию.
Вместе с тем Трамп заявил о начале существенной реорганизации американских вооруженных сил и подписал соответствующий исполнительный указ.
"Это перестройка Вооруженных сил США", - сказал Трамп. - "Большое дело!" - прокомментировал глава государства подписание документа.