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Мексиканский магнат Слим отметил важность национального единства для переговоров с США

Международная панорама
28 января, 1:04 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Карлос Слим, один из богатейших людей в мире, также поддержал решение президента Мексики Энрике Пеньи Ньето отменить встречу с Дональдом Трампом
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МЕХИКО, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика должна уверенно вести переговоры с новой администрацией США. Такое мнение высказал в пятницу, 27 января, на пресс-конференции мексиканский миллиардер Карлос Слим, один из богатейших людей в мире. Он также поддержал решение президента страны Энрике Пеньи Ньето отменить встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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"Национальное единство крайне важно, оно позволит мексиканскому правительству вести переговоры с позиции силы", - цитирует миллиардера газета El Universal. Слим назвал Трампа "отличным переговорщиком" и выразил готовность помочь мексиканским властям в выстраивании диалога с новым главой Белого дома. "Мы должны поддержать президента Мексики, чтобы он защищал национальные интересы", - добавил телекоммуникационный магнат.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и сообщил, что его реализация "начнется немедленно". В тот же день президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето выразил "осуждение и сожаление" в связи с этими планами США и вновь подчеркнул, что Мехико не будет платить за возведение стены. В четверг мексиканский лидер отменил запланированную на 31 января встречу с Трампом в Вашингтоне.

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