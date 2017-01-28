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Билл Гейтс и Уоррен Баффетт считают, что Америка при Трампе не прекратит развиваться

Международная панорама
28 января, 2:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Основатель Microsoft также с оптимизмом отозвался об активности правительства США и Конгресса, которые, по его словам, "инициируют замечательные вещи"
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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Америка под руководством президента Дональда Трампа преодолеет раскол в обществе, будет двигаться вперед и не прекратит процесс поступательного развития. Уверенность в этом высказали в пятницу в Колумбийском университете богатейшие люди страны и мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.

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"Я убежден, что Америка будет двигаться вперед", - отметил Баффетт, отвечая на вопросы около 1,3 тыс. студентов вуза. По мнению миллиардера, "современных политиков трудно заставить думать на 20 лет вперед", так как зачастую они больше озабочены своим переизбранием, а их решения подсказаны соображениями извлечения чистой прибыли. "Это плохо", - убежден Баффетт.

Как сообщал в ноябре прошлого года телеканал CNBC, состояние Баффетта, поддержавшего во время предвыборной гонки в США Хиллари Клинтон, увеличилось после победы Трампа более чем на $11 млрд. Это произошло за счет роста на фондовом рынке котировок акций компаний, в первую очередь финансового сектора.

Влиятельный журнал Forbes оценил в пятницу состояние Гейтса в $85,2 млрд, а Баффетта - в $73,9 млрд.

"Администрация (Трампа - прим. ТАСС) сравнительно молодая. Мы пока не знаем, в какой степени воплотятся в жизнь ее приоритеты в плане бюджетной (дисциплины - прим. ТАСС)", - заметил Гейтс. При этом он с оптимизмом отозвался об активности правительства США и Конгресса, которые, по словам основателя Microsoft, "инициируют замечательные вещи".

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В декабре прошлого года Гейтс встречался в Нью-Йорке с Трампом и постарался увлечь его новым проектом. Основатель Microsoft в составе группы богатейших людей мира объявил о создании инвестиционного фонда объемом $1 млрд для финансирования проектов по развитию технологий в области производства экологически чистой энергии.

Цель Dubbed Breakthrough Energy Ventures - "инвестировать средства в рисковые долгосрочные проекты по развитию энергетических технологий, которые позволят значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу".

Среди инвесторов фонда основатель и директор корпорации Amazon Джефф Безос, владелец холдинга Virgin Group Ричард Брэнсон, председатель совета директоров онлайн-ритейлера Alibaba Джек Ма и саудовский принц аль-Валид бен Таляль.

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