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Гутерриш: Холокост стал кульминацией направленной против евреев ненависти

Международная панорама
28 января, 2:08 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Генсек ООН также заявил, что ненависть к евреям вновь принимает угрожающие масштабы, и пообещал, что всегда будет на передовой борьбы с антисемитизмом
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ООН, 28 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что массовое истребление евреев в годы Холокоста - это не просто дело рук нацистов, а результат многовековых гонений, начавшихся в эпоху Римской империи и усилившихся в годы расцвета христианства. Об этом он заявил в пятницу, 27 января, на памятном мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста.

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"Это опасная ошибка - считать, что Холокост - это просто результат безумия группы нацистских преступников. Напротив, Холокост был кульминацией тысячелетия ненависти и дискриминации, направленной против евреев - того, что мы теперь называем антисемитизмом. Римская империя не только разрушила храм (Соломона) в Иерусалиме, но также превратила евреев в изгоев. Нападения и поношения преумножились во времена торжества христианства и пропаганды идеи о том, что евреи должны быть наказаны за смерть Иисуса - абсурд, который помог спровоцировать бойни и другие страшные преступления против евреев по всему миру в течение многих веков", - сказал Гутерриш.

Он отметил, что гонения на евреев не обошли стороной его родную Португалию, достигнув "своего апогея в XVI веке", когда король Мануэл I издал указ об изгнании всех, кто отказывается обратиться в христианство. "Это было чудовищным преступлением и неимоверной глупостью", - подчеркнул генеральный секретарь ООН. По его словам, многие португальские евреи осели в Нидерландах и помогли превратить страну в ведущую экономическую державу XVII века.

Административный глава ООН высказал мнение, что спустя десятилетия после завершения Второй мировой войны ненависть к евреям вновь принимает угрожающие масштабы. "Те, кто, подобно мне, выросли в послевоенную эпоху, никогда не представляли себе, что мы вновь увидим рост числа нападений на евреев в Европе. Антисемитизм жив и здоров. Вернулись времена иррационального поведения и нетерпимости", - предупредил Гутерриш.

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Он также выразил негодование тем, что "до сих пор остаются те, кто отрицают Холокост, несмотря на факты". "Также есть новая тенденция к пересмотру Холокоста, переписыванию истории и даже героизации опозоривших себя государственных деятелей тех времен", - констатировал генсек. Он пообещал, что всегда будет на передовой борьбы с антисемитизмом.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн. Термин "холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами.

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