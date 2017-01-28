СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета

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ОСЛО, 28 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии утверждает, что Россия в 2015 году пыталась не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.
Как рассказали журналистам в ПСБ, российские спецслужбы были якобы намерены повлиять на решение Норвежского нобелевского комитета, который определяет лауреатов премии мира. Предполагается, что с такой целью летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью Владимира Гройсмана (ныне премьер-министра, а на тот момент председателя парламента Украины - прим. корр. ТАСС) к поверенному в делах США в Норвегии.
Автор письма благодарил американских дипломатов за то, что они заручились поддержкой двух из пяти членов комитета, однако указывал на то, что это не соответствует "предыдущим договоренностям", и что президенту Порошенко "исключительно важно получить гарантии" того, что ему будет присуждена награда.
Вскоре после того, как документ получил широкое распространение в сети, секретаря комитета и директора Норвежского нобелевского института Улава Ньёлстада посетили двое представителей посольства РФ, ранее попросивших его о встрече.
"После этого визита мы задались вопросом о том, не была ли предпринята попытка оказать на нас влияние, и связались с ПСБ", - рассказал NRK Ньёлстад. Как считают в спецслужбе, один из дипломатов, говоривших с директором института, был офицером Службы внешней разведки РФ, а сам визит - частью российской спецоперации.
В посольстве РФ, направившем письменный комментарий NRK, с такими выводами не согласились и выразили сожаление по поводу того, что ПСБ продолжает искать шпионов среди дипломатов. Попытка выставить в качестве происков спецслужб "обычную даже рутинную дипломатическую работу" представителям посольства "кажется паранойей".
"Нам представляется странным, что NRK тратит время и ресурсы на подобные сфабрикованные истории. В NRK должны понимать, что важной частью работы дипломатов любой страны является сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике, обмен мнениями с партнерами и многое другое. Встречи с представителями Нобелевского комитета, включая и упомянутую, проводятся именно для этого", - говорится в комментарии посольства.
Российские дипломаты также указывают на то, что норвежским спецслужбам легче добиться увеличения финансирования и полномочий, регулярно заявляя об угрозе со стороны РФ, а бороться с мнимыми вызовами гораздо проще, чем с международным терроризмом.
"Мы видим, как фальшивые новости и фальшивое письмо использовались для дискредитации потенциального кандидата на премию мира. Это делает данный случай серьезным", - заявил журналистам глава контрразведывательного подразделения ПСБ Арне Кристиан Хёугстёйл, по словам которого ПСБ впервые открыто заявляют о проведении в стране информационной операции российских спецслужб и подробно обсуждают эту тему с представителями прессы.
"Мы приняли решение предать гласности данные сведения, чтобы проинформировать общественность и руководство страны об этой угрозе. Это лучший из имеющихся у нас способов предотвратить ее", - подчеркнул Хёугстёйл.
В ПСБ также не исключают возможности того, что российскими хакерами предпринимались попытки взломать компьютеры сотрудников Норвежского нобелевского института.
Нобелевскую премию мира за 2015 год получил тунисский "квартет" национального диалога, пытавшийся справиться с последствиями "цветной революции" в североафриканской стране. Доподлинно неизвестно находился ли в числе номинантов президент Украины.
Списки претендентов на получение премий, носящих имя Альфреда Нобеля, держатся в строгом секрете. Лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятого решения.
Письмо с подписью Гройсмана в Верховной Раде объявили фальшивкой вскоре после его появления в сети. Поддельным его считают также в посольстве США в Осло и Норвежском нобелевском институте.