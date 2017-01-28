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Трамп поручил Пентагону провести оценку системы ПРО и определить возможности ее усиления

Международная панорама
28 января, 3:48 дата обновления: 28 января, 3:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Также США проведут оценку своего ядерного потенциала на предмет соответствия современным угрозам
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ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты проведут оценку действующей системы противоракетной обороны (ПРО) с целью определить возможности для ее укрепления. Об этом говорится в президентском меморандуме, который президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 27 января.

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Также США проведут оценку своего ядерного потенциала на предмет его соответствия современным угрозам.

"Министр обороны должен инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются современными, надежными, гибкими... , а также что они должным образом способны противостоять угрозам XXI-го века и вселять уверенность в союзников", - говорится в тексте документа.

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