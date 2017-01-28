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Марк Цукерберг: указы Трампа затронут людей, не представляющих угрозы для США

Международная панорама
28 января, 4:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Глава Facebook считает, что указы президента могут подорвать основы государства, сформировавшегося как нация мигрантов
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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Указы президента Дональда Трампа в области ужесточения иммиграционного контроля могут коснуться людей, не представляющих угрозы для США и подорвать основы государства, сформировавшегося как нация иммигрантов. Такое мнение высказал в пятницу, 27 января, глава американской компании Facebook Марк Цукерберг.

"Как многие из нас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом", - отметил на своей странице в социальной сети Цукерберг, напомнив, что его предки родились в Германии, Австрии и Польше, а родители его жены Присциллы Чан - беженцы из Китая и Вьетнама.

"Нам следует оберегать эту страну, но при этом надо сосредоточивать свое внимание на тех, кто представляет угрозу. Сосредоточение внимания органов правопорядка не только на лицах, представляющих реальную угрозу, не сделает Америку более безопасной, так как отвлечет на себя лишние ресурсы и заставит миллионы безвредных парней без документов жить в страхе депортации", - пояснил Цукерберг.

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По его мнению, властям США "надлежит держать двери открытыми для беженцев и нуждающихся в помощи". "Таковы мы были и есть. Если бы мы не впускали беженцев несколько десятилетий назад, то семьи Присциллы не было бы здесь сейчас", - добавил глава Facebook, выразив надежду на то, что здравомыслие возобладает и президент Трамп не станет чинить препятствий на пути "в США очень талантливых людей".

За последние дни глава государства подписал три указа, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В пятницу, 27 января, Трамп подписал указ о приостановке программы размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти впустят не более 50 тыс. беженцев.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.

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