СМИ: из Нацполиции Украины уволили восемь человек после перестрелки под Киевом

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Служебное расследование спецоперации в поселке Княжичи под Киевом, во время которой правоохранители открыли огонь друг по другу, завершено, по его итогам были уволены восемь человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Восемь человек уволено. Порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева полковнику (Андрею) Крищенко и начальнику районного отдела Герману Приступе", - приводит его слова портал liga.net.

Глава МВД также отметил, что произошедшее в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.

В ночь на 4 декабря 2016 года в Княжичах Броварского района во время проведения спецоперации по задержанию преступной группы возникла перестрелка между сотрудниками Госслужбы охраны, спецподразделением МВД КОРД и полицейскими, в результате погибли пять сотрудников правоохранительных органов.

По версии министерства внутренних дел, правоохранители открыли огонь друг по другу по ошибке. Группа задержания уголовного розыска и КОРДа якобы выжидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. В свою очередь группа захвата КОРД якобы решила, что сотрудников разведки захватили преступники.

Произошла перестрелка, в результате которой погибли два сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД. Все правоохранители, принимавшие участие в спецоперации в Княжичах, были отстранены от исполнения обязанностей. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что руководство спецоперации в Княжичах могут обвинить в умышленном убийстве.