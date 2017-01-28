Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: из Нацполиции Украины уволили восемь человек после перестрелки под Киевом

Международная панорама
28 января, 4:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, января. /ТАСС
Еще порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Служебное расследование спецоперации в поселке Княжичи под Киевом, во время которой правоохранители открыли огонь друг по другу, завершено, по его итогам были уволены восемь человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Восемь человек уволено. Порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева полковнику (Андрею) Крищенко и начальнику районного отдела Герману Приступе", - приводит его слова портал liga.net.

Смотрите также
Петр Порошенко
Порошенко: виновные в гибели полицейских в Киевской области должны быть наказаны

Глава МВД также отметил, что произошедшее в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.

В ночь на 4 декабря 2016 года в Княжичах Броварского района во время проведения спецоперации по задержанию преступной группы возникла перестрелка между сотрудниками Госслужбы охраны, спецподразделением МВД КОРД и полицейскими, в результате погибли пять сотрудников правоохранительных органов.

По версии министерства внутренних дел, правоохранители открыли огонь друг по другу по ошибке. Группа задержания уголовного розыска и КОРДа якобы выжидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. В свою очередь группа захвата КОРД якобы решила, что сотрудников разведки захватили преступники.

Произошла перестрелка, в результате которой погибли два сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД. Все правоохранители, принимавшие участие в спецоперации в Княжичах, были отстранены от исполнения обязанностей. Позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что руководство спецоперации в Княжичах могут обвинить в умышленном убийстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
900 дней жизни
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
2
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
3
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордами
4
Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано
5
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
6
Никто не услышит: жестокое "Молчание" Мартина Скорсезе
7
Число погибших на пожаре на востоке Москвы возросло до двух человек
Темы дня
Реклама