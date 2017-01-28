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Суд в США принял к рассмотрению иск по делу о пытках в тюрьмах ЦРУ

Международная панорама
28 января, 5:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Судья счел, что обвиняемые не являлись сотрудниками федерального правительства США и подлежат судебному преследованию
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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Окружной суд в американском городе Спокан (штат Вашингтон) в пятницу принял решение не отклонять иск, поданный от лица бывших узников тайных тюрем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) против разработчиков методов пыток заключенных. Процесс начнется в июле, сообщает агентство Associated Press (AP). 

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Окружной судья Джастин Квокенбуш счел, что обвиняемые, вопреки заявлениям защиты, не являлись сотрудниками федерального правительства США и подлежат судебному преследованию. Их жертвы официально не были признаны вооруженным противником и, следовательно, подвергались суровым методам допроса противозаконно.

"Особый трибунал не квалифицировал истцов "вражескими бойцами", - приводит AP постановление Квокенбуша.

Интересы истцов представляет Американский союз гражданских свобод. Весной прошлого года Министерство юстиции США, вопреки обыкновению, отказалось препятствовать рассмотрению данного иска, заложив таким образом прецедент.

Минюст мотивировал прежние отказы необходимостью предотвратить обсуждение в судах подробностей, которые могут представлять государственную тайну.

Ответчиками выступают психологи Джеймс Митчелл и Брюс Джессен, которые, согласно информации СМИ, "заработали миллионы, применяя против узников непроверенные и жестокие методы".

Истцами стали Сулейман Абдулла Салим из Танзании и Мухамед Ахмед бен Соуд из Ливии. Их захватили в 2003 году в Кении и в Пакистане соответственно. Обоих доставили в тайную американскую тюрьму в Афганистане, известную также как "Соляная копь", и подвергали пыткам и издевательствам.

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Кроме того, в число истцов входят также родственники афганца Гуль Рахмана, который в той же тюрьме замерз до смерти.

В конце 2014 года комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал несекретную часть доклада, в котором отмечается, что ЦРУ "ввело в заблуждение Белый дом и американский народ", применяя различные виды пыток по отношению к пленным боевикам террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и других группировок на секретных объектах в разных странах мира в период между 2002 и 2006 годами.

Общее количество страниц самого доклада, по данным прокуратуры, превышает 6,7 тыс. В нем признавалось, что ЦРУ применяло такие методы, как лишение сна, содержание в ограниченных помещениях, унижение. Кроме того, заключенных обливали водой, создавая иллюзию утопления. Имели место также и угрозы сексуального насилия.

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