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Власти Мексики направят почти $50 млн на защиту соотечественников в США

Международная панорама
28 января, 6:45 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Таким образом планируется помочь соотечественникам в том случае, если в Соединенных Штатах начнутся массовые депортации нелегальных мигрантов
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МЕХИКО, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканские власти направят дополнительно миллиард песо (порядка $48 млн по текущему курсу) сети консульских учреждений страны в США. Соответствующее решение принял в пятницу президент страны Энрике Пенья Ньето по итогам совещания с членами парламента, правительства и представителями деловых кругов. Таким образом руководство латиноамериканской страны рассчитывает помочь соотечественникам в том случае, если в США начнутся массовые депортации нелегальных мигрантов.

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"Президент Пенья Ньето очень чутко отреагировал на сделанный несколько дней назад запрос законодателей о том, чтобы сэкономленные несколькими государственными институтами средства были направлены на наем адвокатов, переводчиков и на укрепление консульской сети в США", - заявил председатель Сената Мексики Пабло Эскудеро Моралес. Консульская сеть латиноамериканской страны в США считается крупнейшей в мире и насчитывает 50 отделений.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года МИД Мексики обнародовал программу помощи соотечественникам. Ведомство решило запустить прямой номер "для того, чтобы разъяснять любые сомнения по поводу миграционных мер и сообщать о происшествиях", увеличить количество "мобильных консульств", продлить часы работы обычных консульских учреждений, а также ускорить процесс выдачи свидетельств о рождении детям проживающих в США мексиканцев. По оценкам МИД, на территории соседней страны находятся около 5,7 млн мексиканских мигрантов-нелегалов.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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