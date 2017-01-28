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СМИ: в результате взрыва на севере Ирака погибли трое

Международная панорама
28 января, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Взрывное устройство сработало у дороги, по которой мирные жители пытались покинуть районы, подконтрольные боевикам
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва, прогремевшего  в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал As Sumaria.

По его данным, взрывное устройство сработало у дороги, по которой мирные жители пытались покинуть районы, подконтрольные боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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