СМИ: в результате взрыва на севере Ирака погибли трое

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал As Sumaria.

По его данным, взрывное устройство сработало у дороги, по которой мирные жители пытались покинуть районы, подконтрольные боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).