Spiegel: около 40 турецких военных запросили политическое убежище в ФРГ

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БЕРЛИН, 28 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Около 40 турецких военных, проходящих службу на базах НАТО на территории ФРГ, подали запросы на предоставление политического убежища в Германии. Об этом сообщил журнал Spiegel.
По данным издания, речь идет по большей части о высокопоставленных офицерах. В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) и МВД ФРГ отметили, что их ходатайства будут рассмотрены в обычном порядке.
"Нет сомнений, что мы не можем отправить этих военных назад в Турцию. Их там тотчас же посадят в тюрьму", - цитирует Spiegel эксперта фракции Христианско- демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге по внутриполитическим вопросам Штефана Майера.
Как сообщалось ранее, канцлер Ангела Меркель 2 февраля должна отправиться с официальным визитом в Турцию.
Верховный суд Греции отказал Анкаре в выдаче восьми турецких офицеров, которые прибыли в страну на военном вертолете 16 июля после провала попытки переворота. В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу не исключил возможности разрыва соглашения о реадмиссии беженцев.