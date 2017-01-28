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Spiegel: около 40 турецких военных запросили политическое убежище в ФРГ

Международная панорама
28 января, 11:55 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) и МВД ФРГ отметили, что их ходатайства будут рассмотрены в обычном порядке
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БЕРЛИН, 28 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Около 40 турецких военных, проходящих службу на базах НАТО на территории ФРГ, подали запросы на предоставление политического убежища в Германии. Об этом сообщил журнал Spiegel.

По данным издания, речь идет по большей части о высокопоставленных офицерах. В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) и МВД ФРГ отметили, что их ходатайства будут рассмотрены в обычном порядке.

"Нет сомнений, что мы не можем отправить этих военных назад в Турцию. Их там тотчас же посадят в тюрьму", - цитирует Spiegel эксперта фракции Христианско- демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге по внутриполитическим вопросам Штефана Майера.

Как сообщалось ранее, канцлер Ангела Меркель 2 февраля должна отправиться с официальным визитом в Турцию.

Верховный суд Греции отказал Анкаре в выдаче восьми турецких офицеров, которые прибыли в страну на военном вертолете 16 июля после провала попытки переворота. В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу не исключил возможности разрыва соглашения о реадмиссии беженцев.

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