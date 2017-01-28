Эксперт: на руках у украинцев до 5 млн единиц нелегального огнестрельного оружия

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Количество оружия, которое нелегально находится у жителей Украины, с начала силовой операции в Донбассе весной 2014 года увеличилось с 3,7 до 5 млн единиц. Об этом сообщил председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

"На Украине количество неучтенного оружия увеличилось до почти 5 млн единиц, по сравнению с 3,7-3,8 млн до начала силовой операции в Донбассе", - рассказал он в интервью, которое опубликовало агентство УНН. При этом эксперт уточнил, что речь идет "только о легком стрелковом оружии - пистолетах, карабинах и автоматах".

По словам главы ассоциации, сбор данных о неучтенном оружии на Украине с 2007 года ведет швейцарская организация Small Arms Survey. "Эта организация в 2007 году зафиксировала на Украине около 3,1 млн единиц нелегального оружия", - уточнил он.

Учайкин констатировал, что сегодня на "черном рынке" самый дорогой пистолет можно купить за $300, автомат - за $300-600, ручную гранату - в пределах $20. При этом, убежден он, сейчас "одолеть нелегальную торговлю оружием невозможно". В этой связи председатель ассоциации считает, что нужно сосредоточить усилия на сокращении темпа рост нелегальной торговли. "Украинцы скупают, потому что они лишены возможности приобрести необходимое оружие законным способом", - заключил он.

Глава ассоциации также раскритиковал официальную статистику Министерства внутренних дел о зарегистрированном оружии, которая "не соответствует действительности". По его мнению, ведомство не имеет нормальной базы учета, из-за чего считает, что у населения нет и миллиона единиц огнестрельного оружия.