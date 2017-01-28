Южная Корея направит Дании дополнительные документы по экстрадиции дочери Чхве Сун Силь

Патрушев сомневается в эффективности работы руководства краснодарского ВК "Динамо"Спорт 28 января, 13:31
Гендиректор "Уфы": возможные махинации в товарищеских матчах должны разбирать УЕФА и ФИФАСпорт 28 января, 13:29
Агент: переговоры Будковского с "Анжи" должны завершиться через пару днейСпорт 28 января, 13:24
Эксперт: биатлонист Логинов серьезно усилит эстафетную команду сборной России на ЧМСпорт 28 января, 13:20
Дворкович: РЖД отказались от увеличения бюджета ФК "Локомотив"Спорт 28 января, 13:05
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian OpenСпорт 28 января, 13:01
"Уфа" намерена подписать полноценный контракт с Беленовым в ближайшие дниСпорт 28 января, 12:42
Плющенко: Медведева и Погорилая взяли высокую планку, успешно выступив на ЧЕСпорт 28 января, 12:38
Россиянин Логинов стал победителем гонки преследования на ЧЕ по биатлонуСпорт 28 января, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 28 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейские следственные органы дадут немедленный ответ на запрос датских коллег о предоставлении дополнительных документов, касающихся экстрадиции Чон Ю Ра - дочери Чхве Сун Силь, главного фигуранта коррупционного скандала в окружении президента Республики Корея. Об этом сообщил журналистам представитель прокуратуры.
Чон Ю Ра была задержана в начале этого года в городе Ольборг на севере Дании за нарушение иммиграционных правил. В Южной Кореи ее подозревают в поступлении в университет в обход установленных правил, благодаря связям ее матери с главой государства. "Сразу после поступления официального запроса мы предоставим все требуемые документы", - заметил представитель надзорного ведомства.
Прокуратура Дании ранее сообщила, что в ближайшее время запросит дополнительные документы для принятия решения об экстрадиции 21-летней Чон Ю Ра, поскольку уже имеющейся информации для этого недостаточно. После получения дополнительных документов они будут рассматриваться в течение нескольких недель. Все это время женщина будет находиться под стражей. Первоначально предполагалось принять решение о ее экстрадиции до 30 января.
Чхве Сун Силь является давней подругой президента Республики Корея Пак Кын Хе. Считается, что, пользуясь своим влиянием, под предлогом продвижения спорта и культуры Чхве Сун Силь вынудила многие южнокорейские компании делать пожертвования в созданные ею фонды, при этом значительную часть средств она присвоила себе. Кроме того, ее обвиняют во вмешательства в государственные дела и других многочисленных злоупотреблениях.
Следователи считают, что Пак Кын Хе была как минимум осведомлена о незаконной деятельности своей подруги. Из-за скандала президента временно отстранили от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент.