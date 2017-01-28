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Меркель: пока невозможно заключить с Ливией соглашение о реадмиссии беженцев

Международная панорама
28 января, 13:02 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Канцлер ФРГ отметила, что это будет возможно, когда улучшится политическая обстановка
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БЕРЛИН, 28 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. ЕС должен сотрудничать с Ливией в вопросах противодействия нелегальной миграции, но пока не может заключить с ней соглашение о реадмиссии беженцев, аналогичное сделке с Турцией. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован  на сайте правительства ФРГ.

"Разумеется, мы хотели бы остановить нелегальную миграцию. И мы считаем, что это в интересах самих беженцев", - сказала Меркель, напомнив, что "в прошлом году в Средиземном море утонули более 4 тыс. человек, большая часть из которых находилась в пути из Ливии в Италию".

В этой связи, по словам канцлера, нужно теснее взаимодействовать с Ливией для противодействия нелегальной миграции. "Но в настоящий момент ситуация не позволяет нам заключить соглашение, аналогичное тому, которое было заключено с Турцией", - сказала Меркель. Она отметила, что это будет возможно, "когда улучшится политическая обстановка в Ливии, когда правительство национального единства действительно станет правительством и возьмет под контроль всю страну".

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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Германия
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