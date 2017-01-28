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Руководство МИД Японии заменило дипломатов, работающих на российском направлении

Международная панорама
28 января, 13:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Между тем японские издания сообщили, что в ближайшее время может быть заменен и специальный представитель правительства по отношениям с Россией Тикахито Харада
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ТОКИО, 28 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министерство иностранных дел Японии заменило дипломатов, которые руководят работой по российскому направлению. Об этом  ТАСС сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Обновленный список должностных лиц уже опубликован на сайте министерства. Так, директором Департамента Европы назначен Ясуси Масаки, ранее возглавлявший международный правовой отдел. Во главе входящего в департамент российского отдела встал теперь уже бывший начальник договорного отдела Тадаацу Мори. В МИД также подтвердили информацию японских СМИ о том, что назначение произошло еще в середине месяца.

Между тем японские издания сообщили, что в ближайшее время может быть заменен и специальный представитель правительства по отношениям с Россией Тикахито Харада. По данным газеты Asahi и агентства Kyodo, его место займет заместитель главы МИД Такэо Акиба, известный как эксперт по международному праву. СМИ связывают грядущее кадровое изменение с итогами состоявшегося 15-16 декабря прошлого года визита в Японию президента России Владимира Путина.

Как сообщал ранее глава МИД Фумио Кисида, Акиба уже 1 февраля будет представлять японскую сторону на консультациях в Москве, на которых будут обсуждаться возможности проведения совместной экономической деятельности на южных Курильских островах. Со стороны России в них ожидается участие замглавы российского МИД Игоря Моргулова.

Состоявшийся в прошлом году визит российского президента в Японию был посвящен мирному договору и проблеме, связанной с южными Курильскими островами, а также двустороннему экономическому сотрудничеству. По итогам встреч Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ приняли совместное заявление, в котором отметили, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на этих островах.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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