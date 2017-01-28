Times: в оборонном бюджете Великобритании образовалась дыра в размере более $7 млрд

ЛОНДОН, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Дыра в размере £5,8 млрд ($7,3 млрд) образовалась в оборонном бюджете Великобритании в связи с падением курса национальной валюты. Об этом сообщила газета The Times, которая опубликовала выдержки из анализа Государственного ревизионного управления.

"В целях дальнейшего обеспечения реализации плана Министерство обороны должно будет изыскать £5,8 млрд, сэкономленных на существующих проектах в течение следующих 10 лет", - говорится в отчете британского ревизионного управления.

Согласно десятилетнему плану модернизации британской армии, который предусматривает расходы в общей сложности в размере £82 млрд ($103 млрд), правительство Соединенного Королевства намеренно потратить более £20 млрд ($25,1 млрд), которые будут выплачены иностранным производителям вооружений в долларах и евро. "На данный момент планирование (закупок вооружений) осуществляется на основе курсов валют, зафиксированных до того, как стал известен результат референдума о выходе из Евросоюза. Последние курсовые колебания грозят серьезным образом сказаться на выполнении плана", - подчеркивается в сообщении государственного института.

Британские СМИ ранее информировали, что вооруженные силы Великобритании готовятся к сокращению расходов на оборону, несмотря на объявленные правительством планы по увеличению финансирования армии. Дело в том, что падение стоимости фунта стерлингов по отношению к доллару означает, что вооружение американского производства, которое уже было заказано, будет стоить значительно дороже.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ранее сообщил, что в ближайшие годы правительство продолжит увеличивать оборонный бюджет в связи с возрастающими угрозами для ее безопасности. Лондон, согласно данным оборонного ведомства, следует рекомендации НАТО, предусматривающей выделение государствами-членами на оборону не менее 2% национального ВВП. Так, в период с 2014 по 2021 год общий рост британского оборонного бюджета должен составить £5,4 млрд ($6,8 млрд) - с £34,3 до 39,7 млрд (с $43 до $49,8 млрд).

Бюджет Великобритании в сфере обороны является вторым по величине в НАТО, крупнейшим в Евросоюзе и пятым в мире. При этом Соединенное Королевство является лишь одной из пяти стран, входящих в Североатлантический альянс, которая выполняет свои обязательства по поддержанию военных расходов на уровне 2% ВВП.