СМИ: электронные письма убийцы посла РФ в Анкаре были удалены после нападения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Письма с электронной почты Мевлюта Мерта Алтынташа, убийцы посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, были удалены через несколько часов после нападения. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

По информации издания, в ходе обысков квартиры, в которой проживал Алтынташ, были изъяты компьютер и мобильный телефон. По данным следствия, преступник пользовался электронной почтой на сервере Google. Письма злоумышленника были стерты около 21:30 по местному времени (совпадает с московским) 19 декабря, то есть через два с половиной часа после убийства. Также установлено, что пароль к телефону убийцы был взломан.

Прокуратура Турции направила официальный запрос в штаб-квартиру Google с просьбой раскрыть детали удаленных писем.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.