Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: электронные письма убийцы посла РФ в Анкаре были удалены после нападения

Международная панорама
28 января, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Прокуратура Турции направила официальный запрос в штаб-квартиру Google с просьбой раскрыть детали удаленных писем
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Письма с электронной почты Мевлюта Мерта Алтынташа, убийцы посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, были удалены через несколько часов после нападения. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

Читайте также новости по теме:
Убийство российского посла в Анкаре
© AP Photo/Emrah Gurel
В Турции именем Андрея Карлова назван выставочный зал, где он был убит
СМИ: в Анкаре появилась улица в честь Андрея Карлова
Убийца посла РФ в Турции собирал данные о нем за два месяца до покушения

По информации издания, в ходе обысков квартиры, в которой проживал Алтынташ, были изъяты компьютер и мобильный телефон. По данным следствия, преступник пользовался электронной почтой на сервере Google. Письма злоумышленника были стерты около 21:30 по местному времени (совпадает с московским) 19 декабря, то есть через два с половиной часа после убийства. Также установлено, что пароль к телефону убийцы был взломан.

Прокуратура Турции направила официальный запрос в штаб-квартиру Google с просьбой раскрыть детали удаленных писем.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
3
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
4
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
5
"Московский метрополитен": женщина и ребенок сами упали на рельсы на станции "Молодежная"
6
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама