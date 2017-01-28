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Spiegel: экс-министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг возвращается в политику

Международная панорама
28 января, 14:20 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
По информации издания, он "должен стать локомотивом ХСС в предвыборной гонке" и уже согласился принять участие в нескольких крупных мероприятиях партии
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БЕРЛИН, 28 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг (Христианско-социальный союз - ХСС), оставивший свой пост в 2011 году из-за плагиата при написании кандидатской диссертации, возвращается в немецкую политику. Об этом сообщил журнал Spiegel.

По информации издания, он "должен стать локомотивом ХСС в предвыборной гонке" и уже согласился принять участие в нескольких крупных мероприятиях партии. Как отмечает Spiegel, цу Гуттенберг заявил о том, что "готов полностью отдать себя" этой работе.

Бывший министр (занимал пост в 2009-2011 гг.) в настоящее время проживает в США. В начале текущей недели он посетил Мюнхен, где встретился с генеральным секретарем ХСС Андреасом Шойером. "Во время разговора обсуждались детали его участия в деятельности партии", - отметил Spiegel. В то же время цу Гуттенберг не стремится попасть в Бундестаг 19-го созыва, сообщило издание.

Глава ХСС Хорст Зеехофер уже давно ратует за его возвращение на политическую сцену и надеется, что, несмотря на скандал вокруг плагиата, экс-глава Минобороны по- прежнему пользуется большой популярностью среди населения.

Цу Гуттенберг заявил о том, что подает в отставку с поста министра обороны 1 марта 2011 года. До этого он отказался от ученой степени. Политик уверял, что при написании труда он "потерял контроль над источниками". В его работе эксперты насчитали как минимум 23 пассажа, которые нарушают авторские права.

Всего в прокуратуру тогда поступило около 200 исков по обвинению бывшего министра в плагиате.

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