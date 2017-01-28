Spiegel: экс-министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг возвращается в политику

Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в ГерманииСпорт 28 января, 15:01
Эксперт: исход финала Australian Open между сестрами Уильямс закономеренСпорт 28 января, 14:55
Около 90 тысяч болельщиков посетят бой Кличко-Джошуа на "Уэмбли"Спорт 28 января, 14:45
Российская саночница Иванова заняла 11-е место на чемпионате мираСпорт 28 января, 14:42
"Феррари" опровергла информацию, что команда назовет болид в честь погибшего БьянкиСпорт 28 января, 14:39
"Динамо" намерено летом выкупить футболиста Панченко у ЦСКАСпорт 28 января, 14:30
Источник: "Томь" просматривает Чеминаву и черногорца МиюшковичаСпорт 28 января, 14:03
Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлемаСпорт 28 января, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 28 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший министр обороны ФРГ Карл-Теодор цу Гуттенберг (Христианско-социальный союз - ХСС), оставивший свой пост в 2011 году из-за плагиата при написании кандидатской диссертации, возвращается в немецкую политику. Об этом сообщил журнал Spiegel.
По информации издания, он "должен стать локомотивом ХСС в предвыборной гонке" и уже согласился принять участие в нескольких крупных мероприятиях партии. Как отмечает Spiegel, цу Гуттенберг заявил о том, что "готов полностью отдать себя" этой работе.
Бывший министр (занимал пост в 2009-2011 гг.) в настоящее время проживает в США. В начале текущей недели он посетил Мюнхен, где встретился с генеральным секретарем ХСС Андреасом Шойером. "Во время разговора обсуждались детали его участия в деятельности партии", - отметил Spiegel. В то же время цу Гуттенберг не стремится попасть в Бундестаг 19-го созыва, сообщило издание.
Глава ХСС Хорст Зеехофер уже давно ратует за его возвращение на политическую сцену и надеется, что, несмотря на скандал вокруг плагиата, экс-глава Минобороны по- прежнему пользуется большой популярностью среди населения.
Цу Гуттенберг заявил о том, что подает в отставку с поста министра обороны 1 марта 2011 года. До этого он отказался от ученой степени. Политик уверял, что при написании труда он "потерял контроль над источниками". В его работе эксперты насчитали как минимум 23 пассажа, которые нарушают авторские права.
Всего в прокуратуру тогда поступило около 200 исков по обвинению бывшего министра в плагиате.