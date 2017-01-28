МИД ФРГ: снятие санкций ЕС с России завязано на выполнение "Минска-2"

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ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Отмена санкций, которые ЕС ввел против России, сохраняет неразрывную связь с выполнением пунктов минских соглашений.
Об этом заявил новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль по итогам переговоров в Париже с французским коллегой Жан-Марком Эйро.
"Мы - Германия и Франция - имеем ясную позицию по санкциям. Мы желаем реализации минского мирного процесса, и это - единственный путь к снятию санкций", - сказал он.
Как подчеркнул Габриэль, Париж и Берлин намерены отстаивать консолидированную позицию по украинскому и многим другим вопросам в рамках Евросоюза. Франция и Германия, добавил министр, создадут с этой целью специальные рабочие группы, в том числе для решения вопросов, связанных с украинской проблематикой.