Белоруссия подарит Сербии 12 установок "Бук" и восемь самолетов МиГ-29

БЕЛГРАД, 28 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Белоруссия передаст Сербии два дивизиона (12 СОУ) зенитно-ракетных комплексов "Бук" и два звена (восемь машин) многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию. Как сообщил в ночь с пятницы на субботу министр обороны Сербии Зоран Джорджевич, вернувшись из поездки в Минск, техника будет поставлена в 2018 году.

"Речь идет о двух дивизионах системы "Бук" и о восьми МиГ-29, которые должны быть переданы в течение следующего года. Вместе с самолетами, которые передаст Сербии Россия, система ПВО Сербии значительно усилится", - приводит газета "Политика" слова министра. Детали сотрудничества будут обсуждаться с мая этого года, когда предусмотрено создание совместного органа по сотрудничеству в области обороны, аналогичного тем, которые уже существуют у Сербии с другими странами. В связи с этим глава военного ведомства не мог назвать точную сумму, в которую обойдется ремонт и модернизация "Буков" и МиГов.

Джорджевич также отметил большой потенциал сербско-белорусских отношений в военно-технической области, а также возможность создания совместных проектов в оборонной промышленности с выходом на рынки третьих стран. "Белорусские грузовики и строительная техника были бы интересны для сербской армии. Есть возможность сотрудничества по вопросу ремонта и модернизации различных систем оружия российского происхождения. Белоруссия заинтересована ракетным топливом и другими товарами нашей промышленности", - сказал министр.

Премьер-министр Сербии Александар Вучич 26-27 января посетил с визитом Белоруссию. В ходе поездки состоялись встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Андреем Кобяковым. Стороны договорились развивать военно-техническое сотрудничество и стремиться нарастить объем взаимной торговли до $500 млн товарооборота.

Ранее агентство ТАНЮГ сообщило, что Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. При этом модернизация самолетов будет осуществлена в три этапа и обойдется Сербии от 180 до 230 миллионов евро. На встрече также обсуждался вопрос о системах ПВО "Бук-М1", "Бук-М2" и о зенитном пушечно-ракетном комплексе "Тунгуска".

Таким образом, к концу 2018-го года ВС Сербии получат 14 многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, 30 танков Т-72 С, 30 БРДМ-2, а также два дивизиона ЗРК "Бук" (включает 12 самоходных огневых установок и около 15 единиц вспомогательной техники), что значительно укрепит обороноспособность страны. Ранее Белград также подписал контракт на приобретение 9 боевых вертолетов H145M с компанией Airbus Helicopters.