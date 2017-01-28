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В МИД РФ обсудили создание единой политической платформы Сирии с представителем оппозиции

Международная панорама
28 января, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
В российском ведомстве отметили, что такая платформа позволит оппозиции принять конструктивное участие в переговорах с правительством САР в Женеве
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и лидер сирийской оппозиционной партии "За строительство государства" Луай Хусейн обсудили политическое урегулирование в Сирии и вопрос выработки сирийской оппозицией консолидированной переговорной платформы. Об этом сообщил в субботу МИД РФ по итогам встречи.

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"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии с акцентом на усилия по продвижению процесса политического урегулирования кризиса в этой стране. Особое внимание было уделено выработке сирийской оппозицией единой консолидированной платформы, которая бы позволила ей принять конструктивное участие в переговорах с делегацией правительства САР в Женеве под эгидой ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении.

27 января Хусейн принял участие во встрече сирийской оппозиции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В начале января, по сообщениям СМИ, лидер партии "За строительство государства" покинул состав Высшего комитета по переговорам (ВКП).

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