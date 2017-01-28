В МИД РФ обсудили создание единой политической платформы Сирии с представителем оппозиции

Хоккеист "Филадельфии" Мэйсон подарил мальчику новую вратарскую форму взамен украденнойСпорт 28 января, 16:25
Саночница Демченко считает, что трасса ЧМ в Инсбруке ей не подходитСпорт 28 января, 16:11
Зубков: скелетонист Третьяков является фаворитом чемпионата мираСпорт 28 января, 15:52
Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлонуСпорт 28 января, 15:32
Источник: "Локомотив" достиг договоренности о подписании контракта с ФарфаномСпорт 28 января, 15:29
Иванова считает, что причины ее неудачи на ЧМ не связаны с качеством санейСпорт 28 января, 15:27
Пирс и Континен победили братьев Брайанов в финале Australian OpenСпорт 28 января, 15:18
Боксера Барроса не допустили до титульного боя из-за гепатитаСпорт 28 января, 15:15
Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и лидер сирийской оппозиционной партии "За строительство государства" Луай Хусейн обсудили политическое урегулирование в Сирии и вопрос выработки сирийской оппозицией консолидированной переговорной платформы. Об этом сообщил в субботу МИД РФ по итогам встречи.
"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии с акцентом на усилия по продвижению процесса политического урегулирования кризиса в этой стране. Особое внимание было уделено выработке сирийской оппозицией единой консолидированной платформы, которая бы позволила ей принять конструктивное участие в переговорах с делегацией правительства САР в Женеве под эгидой ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении.
27 января Хусейн принял участие во встрече сирийской оппозиции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В начале января, по сообщениям СМИ, лидер партии "За строительство государства" покинул состав Высшего комитета по переговорам (ВКП).