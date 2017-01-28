Шесть выходцев с Ближнего Востока не пустили в Египте на рейс в США

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пять граждан Ирака и один гражданин Йемена не были допущены в субботу на борт самолета EgyptAir, направлявшегося из Каира в Нью-Йорк.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в воздушной гавани.
По его сведениям, пассажиров, совершавших пересадку в столице Египта, перенаправили на рейсы в их родные страны. Информация о причине данного решения не приводится.
За последнюю неделю президент США Дональд Трамп подписал три указа, касающиеся ужесточения иммиграционной политики. Первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", он затронет проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию, а третий, подписанный в пятницу, касается приостановки программы размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти страны примут не более 50 тыс. беженцев.