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Сильвио Берлускони вновь станет фигурантом судебного процесса

Международная панорама
28 января, 16:41 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Новый процесс начнется 5 апреля, сообщили в суде
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РИМ, 28 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новый судебный процесс будет открыт в отношении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который обвиняется в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.

Такое решение принял в субботу суд предварительного следствия в Милане, удовлетворив соответствующее требование прокуратуры.

Постановлено, что новый процесс начнется 5 апреля.

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