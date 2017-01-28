Сильвио Берлускони вновь станет фигурантом судебного процесса

РИМ, 28 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новый судебный процесс будет открыт в отношении экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который обвиняется в подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.

Такое решение принял в субботу суд предварительного следствия в Милане, удовлетворив соответствующее требование прокуратуры.

Постановлено, что новый процесс начнется 5 апреля.