Эрдоган и Мэй обсудили сирийское урегулирование в свете переговоров в Астане и Женеве

АНКАРА, 28 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили вопросы сирийского и кипрского урегулирования. Об этом турецкий лидер сообщил в субботу во время совместного с британским премьером короткого заявления для прессы.

"Мы хотим реализовать иную концепцию отношений с международной коалицией. Ситуация в Сирии и Ираке для нас очень важна. Сегодня мы обсудили переговорные процессы в Астане и Женеве (по сирийскому урегулированию)", - сказал он.

Относительно кипрской проблемы Эрдоган сообщил, что "обсудил с Мэй тему Кипра и то, что могут сделать страны-гаранты" для урегулирования имеющихся вопросов. "Я удовлетворен, тем, что мы сделали до этого. В дальнейшем, уверен, успехи продолжатся. Наши разведывательные и оборонные ведомства будут работать вместе", - отметил турецкий лидер.

Коснувшись двусторонних отношений, Эрдоган указал, что обе страны "поставили цель довести обоюдный торговый оборот с $15,6 млрд до $20 млрд".

Мэй в свою очередь также подтвердила, что на переговорах "обсуждались темы Сирии и кипрского урегулирования". "Мы работаем над тем, чтобы обеспечить условия для мира в Сирии. Мы усилим сотрудничество в сферах обороны, образования и обмена информацией, а усиление отношений в торговой сфере в интересах обеих стран", - сказала она.

Мэй прибыла сегодня в Анкару с визитом после поездки в США, где провела переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.