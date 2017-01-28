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Иран приступил к испытанию центрифуг нового поколения iR-8

Международная панорама
28 января, 17:37 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Трехлетние механические испытания центрифуг IR-8, производительность которых в 20 раз выше установок первого поколения, завершились успешно
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ТЕГЕРАН, 28 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран приступил к важному этапу испытаний центрифуг по обогащению урана нового поколения IR-8. Об этом сообщает агентство Tasnim.

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"В рамках продолжения мирной ядерной деятельности Исламской Республики Иран и в связи с предстоящим празднованием годовщины исламской революции (пройдет с 1 по 10 февраля - прим корр.) загрузкой газа UF6 (гексафторида урана) начат важный этап испытаний центрифуг новейшего поколения IR-8. Этот этап проводится в соответствии с указанием руководства страны продолжать без каких-либо ограничений ядерные исследования с соблюдением обязательств нашей страны по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе)", - говорится в распространенном агентством заявлении Организации по атомной энергии ИРИ.

В нем сообщается, что центрифуги IR-8 принадлежат к новому поколению созданных иранским специалистами агрегатов подобного рода. Их механические испытания продолжались около трех лет и завершились успешно. Производительность IR-8 примерно в 20 раз превышает производительность иранских центрифуг первого поколения IR-1.

Реализация СВПД началась 16 января прошлого года. План предусматривает ограничение ядерной деятельности Ирана в обмен на снятие с Исламской Республики ранее действовавших в отношении нее международных экономических санкций. Согласно договоренностям, Иран обязался выводить из эксплуатации центрифуги IR-1, однако ему разрешено продолжить ядерные исследования в области обогащения урана без его накопления в стране, в том числе вести разработку новейших установок типа IR-6 и IR-8.

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