Трамп выступил с жесткой критикой газет The New York Times и The Washington Post

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп считает необъективным освещение его деятельности двумя ведущими американскими газетами - The New York Times и The Washington Post. Об этом он сообщил в субботу в своем микроблоге в сети Twitter.

"Публикации обо мне в газетах The New York Times и The Washington Post были столь лживыми и злобными, что The Times даже принесла извинения сокращающемуся числу своих подписчиков и читателей. Они (то есть две упомянутые газеты - прим. ТАСС) с самого начала понимали меня неправильно, все еще не изменили курс и никогда этого не сделают. Бесчестные", - написал хозяин Белого дома. Он также использовал выражение "фейковые новости" по поводу таких газетных публикаций.

Thr coverage about me in the @nytimes and the @washingtonpost gas been so false and angry that the times actually apologized to its..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 January 2017

...dwindling subscribers and readers.They got me wrong right from the beginning and still have not changed course, and never will. DISHONEST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 January 2017

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес американских средств массовой информации, считая их отношение к себе предвзятым.