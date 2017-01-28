Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп выступил с жесткой критикой газет The New York Times и The Washington Post

Международная панорама
28 января, 17:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Президент США заявил, что данные СМИ понимали его неправильно с самого начала, и назвал их бесчестными
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп считает необъективным освещение его деятельности двумя ведущими американскими газетами - The New York Times и The Washington Post. Об этом он сообщил в субботу в своем микроблоге в сети Twitter.

"Публикации обо мне в газетах The New York Times и The Washington Post были столь лживыми и злобными, что The Times даже принесла извинения сокращающемуся числу своих подписчиков и читателей. Они (то есть две упомянутые газеты - прим. ТАСС) с самого начала понимали меня неправильно, все еще не изменили курс и никогда этого не сделают. Бесчестные", - написал хозяин Белого дома. Он также использовал выражение "фейковые новости" по поводу таких газетных публикаций.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес американских средств массовой информации, считая их отношение к себе предвзятым.

Смотрите также

Трамп: американские СМИ нечестные и играют на руку оппозиции
Fox News: СМИ пытаются лишить Трампа легитимности
Трамп: репутации CNN скоро придет конец
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
3
МИД ФРГ: снятие санкций ЕС с России завязано на выполнение "Минска-2"
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама