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В ООН рассчитывают на продолжение взаимодействия с США в сфере миграции

Международная панорама
28 января, 18:05 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Американская программа по расселению беженцев является "одной из наиболее важных в мире", подчеркивается в совместном заявлении УВКБ и МОМ
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ЖЕНЕВА, 28 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) рассчитывают на продолжение сотрудничества с США в сфере миграции и предоставления убежища. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении, принятом в связи с подписанием накануне американским президентом Дональдом Трампом указа, предусматривающего приостановку на четыре месяца программы размещения беженцев.

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"Предоставление мест для расселения является жизненно важным делом. УВКБ и МОМ выражают надежду, что США продолжат осуществлять свою сильную роль лидера и следовать давней традиции по защите тех, кто бежит от конфликтов и преследований", - говорится в заявлении. Отмечается "приверженность" этих организаций продолжению совместной работы с Вашингтоном в выполнении программ по расселению просителей убежища и приему иммигрантов. "Мы продолжим активно и конструктивно взаимодействовать с правительством США, как мы это делали на протяжении десятилетий, в защите тех, кто в ней больше всего нуждается, а также предлагать поддержку в вопросах предоставления убежища и миграции", - указывают УВКБ и МОМ.

В документе подчеркивается, что американская программа по расселению просителей убежища является "одной из наиболее важных в мире". Политика этой страны по приему беженцев на протяжении длительного времени помогала "спасать жизни людей", входящих в уязвимую группу населения. В ООН исходят из того, что "к беженцам нужно относиться на основе равенства в предоставлении защиты и помощи", независимо от религии, национальности и расы.

В пятницу Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, однако о каких именно государствах идет речь, в документе не поясняется.

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