Двое иракцев подали в суд на Трампа в связи с ужесточением им иммиграционной политики

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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Двое граждан Ирака, которых ранее задержали в аэропорту в Нью-Йорке, подали судебный иск против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.
Как она отмечает, из исковых заявлений следует, что иракцы получили визы, позволяющие им приехать в США. После прибытия в Нью-Йорк в пятницу они были на время задержаны. Это произошло якобы в связи с подписанием Трампом указа, который, в частности, временно ограничивает въезд в США граждан Ирака.
Истцы утверждают, что задержание было незаконным, так как они прибыли в страну легально. Представляющие их интересы юристы, как отмечает CNN, также готовятся защищать беженцев, которые не могут теперь въехать в США.
За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. Так, в пятницу хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти впустят не более 50 тыс. беженцев.