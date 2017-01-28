Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Чехии призвал к скорейшему созданию армии Евросоюза

Международная панорама
28 января, 18:31 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 28, января. /ТАСС
Лубомир Заоралек отметил, что это позволит обеспечить собственную оборону и международный престиж. Он напомнил, что ЕС не был приглашен на встречу в Астане
Поделиться
Материал из 1 страницы

БРАТИСЛАВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек призвал к скорейшему созданию объединенной армии Евросоюза, поскольку сообщество без нее не способно эффективно обеспечить собственную оборону и международный престиж.

Это было наглядно продемонстрировано в ходе переговоров по Сирии в Астане, на которые не был приглашен ЕС, заявил глава МИД в интервью, распространенном в субботу информационным агентством CTK.

Смотрите также
Совет ЕС утвердил европейский план по обороне и безопасности

"Евросоюз не может далее полагаться на то, что обойдется без военной силы, если хочет иметь влияние на международной арене, - подчеркнул министр. - ЕС слишком долго полагался на то, что может обойтись, используя (исключительно свою - прим. ТАСС) "мягкую силу".

"О перемирии (в Сирии - прим. ТАСС) договариваются те, кто имеет оружие и находится там, - подчеркнул он. - Мы же даже не хотим на эту землю вступить в военных ботинках. Результат же в том, что мы оказались за пределами того (процесса), который нас в высшей степени касается. Все мы знаем, что судьба Сирии, достижение там мира и восстановление страны принципиальным образом связаны с судьбой Европы".

Министр приветствовал бы, если ЕС начал бы активно работать над формированием собственных воинских подразделений. Сообществу необходима единая внешняя политика и политика в сфере безопасности, считает Заоралек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
2
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
3
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
4
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
5
Экс-посол США в Москве поделился ожиданиями от разговора Путина и Трампа
6
В интернете появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама