Глава МИД Чехии призвал к скорейшему созданию армии Евросоюза

БРАТИСЛАВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек призвал к скорейшему созданию объединенной армии Евросоюза, поскольку сообщество без нее не способно эффективно обеспечить собственную оборону и международный престиж.

Это было наглядно продемонстрировано в ходе переговоров по Сирии в Астане, на которые не был приглашен ЕС, заявил глава МИД в интервью, распространенном в субботу информационным агентством CTK.

"Евросоюз не может далее полагаться на то, что обойдется без военной силы, если хочет иметь влияние на международной арене, - подчеркнул министр. - ЕС слишком долго полагался на то, что может обойтись, используя (исключительно свою - прим. ТАСС) "мягкую силу".

"О перемирии (в Сирии - прим. ТАСС) договариваются те, кто имеет оружие и находится там, - подчеркнул он. - Мы же даже не хотим на эту землю вступить в военных ботинках. Результат же в том, что мы оказались за пределами того (процесса), который нас в высшей степени касается. Все мы знаем, что судьба Сирии, достижение там мира и восстановление страны принципиальным образом связаны с судьбой Европы".

Министр приветствовал бы, если ЕС начал бы активно работать над формированием собственных воинских подразделений. Сообществу необходима единая внешняя политика и политика в сфере безопасности, считает Заоралек.