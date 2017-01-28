Тереза Мэй призвала Турцию к соблюдению прав человека

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала в субботу турецкие власти к соблюдению прав человека и верховенства закона. Об этом, как сообщило агентство Reuters, она заявила, после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Сейчас очень важно, чтобы Турция поддерживала демократию путем соблюдения верховенства закона и приверженности взятым на себя обязательствам в сфере прав человека", - цитирует агентство слова Мэй.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения.
В подготовке путча Анкара обвиняет организацию ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Так в Турции называют ряд структур, которые связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США. В конце июля власти страны в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами", а также провели масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор. К настоящему времени более 100 тысяч госслужащих в различных структурах по всей стране были уволены или отстранены от исполнения своих обязанностей.