Абэ договорился провести встречу с Трампом 10 февраля

ТОКИО/ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорился встретиться с президентом США Дональдом Трампом 10 февраля. Глава японского правительства рассказал в субботу об этом по итогам телефонного разговора с американским лидером.

"Мы провели телефонный разговор с президентом США Трампом. Договорились о японо-американской встрече на высшем уровне 10 февраля", - сказал он в прямом эфире местного телевидения, отметив, что собирается обсудить вопросы экономики и безопасности. "Мы подтвердили важность японо-американского альянса", - отметил также Абэ.

В свою очередь представитель Белого дома сообщил, что Дональд Трамп пригласил Синдзо Абэ посетить Вашингтон 10 февраля.

Как отметил канал NHK, японское правительство также прорабатывает возможность поездки в США вместе с Абэ вице-премьера, министра финансов Таро Асо, главы МИД Фумио Кисиды, а также министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Абэ 17 ноября прошлого года стал первым иностранным руководителем, который встретился с Трампом после его победы на выборах президента США. По итогам этой беседы глава японского правительства выразил уверенность в том, что сможет установить доверительные отношения с новым хозяином Белого дома. В то же время премьер тогда воздержался от изложения деталей встречи, отметив, что она носила неофициальный характер.

В отношениях с Вашингтоном Токио более всего волнуют два вопроса: будущее японо-американского альянса и судьба соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). В частности, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал Японию за то, что страна, по его словам, тратит недостаточно средств на содержание американских военных баз на своей территории.

Республиканец уже подписал 23 января указ о выходе США из числа стран-участниц ТТП, позднее дав понять, что новая администрация намерена переключиться на подписание двусторонних, а не многосторонних торговых договоров. По данным местных СМИ, правительство Японии не исключает возможности обсуждения с Вашингтоном вопроса двусторонних торговых соглашений, однако не отказывается от курса на то, чтобы убеждать Трампа в стратегических и экономических преимуществах соглашения о ТТП.