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Суд не разрешил Генпрокуратуре заочно расследовать дело экс-секретаря Совбеза Украины

Международная панорама
28 января, 19:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, января. /ТАСС
Андрея Клюева обвиняют в злоупотреблении полномочиями секретаря СНБО при исполнении приказа Виктора Януковича о разгоне протестующих в Киеве в ноябре 2013 года
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КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева не разрешил Генеральной прокуратуре начать заочное расследование дела бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и экс-главы администрации президента Андрея Клюева. Об этом сообщило в субботу издание "Левый берег".

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"Судья Печерского районного суда Виталий Писанец решил, что Генпрокуратура направила Клюеву обвинение на неправильный адрес. Также судья счел, что подозреваемый не находится в розыске по данному уголовному делу. Кроме того, суд решил, что информация о пребывании Клюева в РФ является предположением и документально не подтверждена", - говорится в сообщении. Из-за этих несоответствий Уголовно- процессуальному кодексу суд вернул ходатайство в Генпрокуратуру.

Клюева обвиняют в злоупотреблении полномочиями секретаря СНБО, в частности, в исполнении указания бывшего президента Виктора Януковича о разгоне участников протеста в Киеве 22-29 ноября 2013 года. Политик был объявлен в розыск 28 февраля 2014 года. В мае 2015 года власти Украины пытались объявить его в международный розыск по линии Интерпола, но получили отказ с указанием на "политический характер дела".

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