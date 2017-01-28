FT: Лондон продолжит совместную работу с Анкарой над созданием нового истребителя TFX

ЛОНДОН, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Соединенное Королевство продолжит сотрудничество с Турцией по проекту создания нового истребителя TFX для ВВС республики, который должен прийти на смену американским F-16. Об этом в субботу сообщила газета Financial Times, подводя итоги встречи британского премьер-министра Терезы Мэй с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

"Одобрение премьер-министром сделки, по условиям которой британская BAE Systems поможет разработать новый турецкий истребитель, является признаком ее стремления вести с Турцией дела как обычно", - отмечает издание. По данным газеты, "сумма контракта составит более 100 млн фунтов ($125,5 млн)", при этом Анкара "заявила о возможной закупке 250 новых самолетов, что потенциально увеличивает стоимость проекта на миллиарды фунтов".

Британские СМИ ранее информировали, что власти страны приняли решение приостановить реализацию данной инициативы, отреагировав таким образом на действия Эрдогана в отношении путчистов. Financial Times также замечает, что глава правительства Соединенного Королевства стала "первым западным лидером, который встретился с турецким президентом после прошлогодней попытки военного переворота".