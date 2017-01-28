Мэй: перед созданием зон безопасности в Сирии надо найти решение кризиса в этой стране

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АНКАРА, 28 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает первоочередной необходимостью найти путь к политическому урегулированию в Сирии, а не создание зон безопасности. Об этом она заявила в субботу на пресс-конференции после переговоров с главой турецкого правительства Бинали Йылдырымом.
"Зоны безопасности - это вопрос, который ранее уже поднимала Турция. Но на мой взгляд, нам прежде всего нужно постараться найти решение сирийской проблемы для будущего сирийцев. И это решение, я думаю, должно быть далеким от (президента Сирии) Башара Асада, политическим", - сказала Мэй.
Йылдырым в свою очередь указал, что благодаря проведенной Турцией операции "Щит Евфрата" на севере Сирии туда начали возвращаться люди. "Мы очистили территорию от террористов. И сейчас туда вернулось около 40 тысяч сирийцев. Они начали заново обустраиваться, и так должно быть и в Сирии, и в Ираке", - указал он.
Турция вместе с "Сирийской свободной армией" 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата", целью которой является зачистка территории на севере Сирии от ИГ и других террористических группировок. Последние два месяца операция сосредоточена на вытеснении ИГ из города Эль-Баб и прилегающих регионов.