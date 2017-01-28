Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Трамп начали телефонный разговор

Международная панорама
28 января, 20:23 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Разговор президента США с канцлером ФРГ Ангелой Меркель длился 45 минут
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и глава аппарата Белого дома Райнс Прибус

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали запланированную телефонную беседу. Об этом сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

При этом он разместил фотографию, на которой в Овальном кабинете Белого дома запечатлены Трамп за рабочим столом, разговаривающий по телефону, а вокруг него - вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и ключевой политический советник нового американского лидера Стивен Бэннон.

Спайсер также уточнил, что телефонный разговор Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, предшествовавший беседе с Путиным, длился 45 минут.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Первый телефонный разговор Путина и Трампа
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп начали телефонный разговор
2
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
3
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
4
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
5
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
6
Путин провел телефонный разговор с Трампом
7
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ
Темы дня
Реклама