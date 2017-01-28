Путин и Трамп начали телефонный разговор

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали запланированную телефонную беседу. Об этом сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C — Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

При этом он разместил фотографию, на которой в Овальном кабинете Белого дома запечатлены Трамп за рабочим столом, разговаривающий по телефону, а вокруг него - вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и ключевой политический советник нового американского лидера Стивен Бэннон.

Спайсер также уточнил, что телефонный разговор Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, предшествовавший беседе с Путиным, длился 45 минут.

.@POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0 — Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.