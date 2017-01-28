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Нетаньяху назвал решение Трампа о стене на границе с Мексикой великой идеей

Международная панорама
28 января, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Израильский премьер напомнил, что он построил стену на южной границе Израиля, по его словам, это остановило всю нелегальную иммиграцию
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

© Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобряет решение президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой для ограничения иммиграции. Об этом Нетаньяху написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Президент Трамп прав. Я построил стену на южной границе Израиля, это остановило всю нелегальную иммиграцию. Великий успех, великая идея", - написал премьер, добавив в конце сообщения изображения флагов Израиля и США.

За последнюю неделю Трамп подписал три указа, касающихся ужесточения иммиграционной политики. Первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", он затронет проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию. Третий указ касается приостановки программы размещения беженцев в США на 120 дней, после чего в течение года власти страны примут не более 50 тыс. беженцев.

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Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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