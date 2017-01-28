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Эксперты подтвердили аутентичность документов об агентурном прошлом Валенсы

Международная панорама
28 января, 21:23 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Сам экс-президент Польши назвал выводы института судебных экспертиз в Кракове враньем
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Экс-президент Польши Лех Валенса

Экс-президент Польши Лех Валенса

© EPA/YONHAP

ВАРШАВА, 28 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил аутентичность документов об агентурном прошлом лауреата Нобелевской премии мира, экс-президента Польши и лидера профсоюза "Солидарность" Леха Валенсы. Об этом сообщило в субботу Польское агентство печати со ссылкой на источник в Институте национальной памяти (ИНП).

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По имеющейся информации, проведенная краковским институтом экспертиза содержит около тысячи страниц. Сообщается, что у специалистов были сомнения только в отношении некоторых бумаг, которые не повлияли на окончательный вывод экспертов: Валенса сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики. Как ожидается, официально эта информация будет представлена на пресс-конференции во вторник 31 января.

"Это вранье, - прокомментировал выводы экспертов Валенса. - Надеюсь, когда суды будут работать нормально, это будет доказано". По словам политика, его сотрудничество со спецслужбами "было абсолютно невозможно".

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22 февраля прошлого года ИНП опубликовал обнаруженное в доме бывшего главы МВД генерала Чеслава Кищака личное дело агента, работавшего под псевдонимом Болек, в том числе написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное "Лех Валенса "Болек".

Текст этого документа гласит: "Я, нижеподписавшийся Лех Валенса, сын Болеслава и Феликсы, 1943 года рождения, обязуюсь сохранять в тайне содержание моих бесед с сотрудниками служб безопасности. Также обязуюсь сотрудничать со службой безопасности в деле выявления и борьбы с врагами Польской Народной Республики. Информацию я буду передавать в письменной форме. Факт сотрудничества со службой безопасности обязуюсь хранить в тайне и не раскрывать даже семье".

Сам Валенса неоднократно заявлял, что "папка Болека" - это фальшивка, изготовленная коммунистическими властями, чтобы скомпрометировать его в период роста популярности "Солидарности". В апреле Валенса согласился встретиться с прокурорами ИНП, чтобы просмотреть документы и ответить на вопросы следователей. Он признал оригинальной только одну из бумаг, а остальные назвал мусором. "Если смотреть на материалы сбоку, то сразу видна разница в цвете бумаги, что говорит о разных периодах ее старения", - сказал он.

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